نشرت الفنانة بلقيس، مقطع فيديو، كشفت خلاله إنها تواصل عملها ولا تهتم بأي محاولات لمحاربتها. حسب قولها.

وقالت خلال الفيديو: “تحاربوني، تجيبوني، أنا شغالة مشغولة مو فاضية”. وتابعت: “أنا فنانة بنت فنان طالعة من عائلة فنية متعلمين أنا أقل شهادة عندي ماجستير، أنا وين وهاذولا وين”.

وأضافت: ” أنا أغني بكيفي ومزاجي أنا طالعة من بيت في حلقي ملعقة ذهب، أنا ماني محتاجة فلوس، والدليل إن كل شيء سويته أنا اللي صرفته وسويته ما حد سواني، الله سواني وأنا سويت اسمي”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بلقيس: أنا طالعة من بيت في حلقي ملعقة ذهب وأقل شهادة عندي ماجستير..أنا وين وهاذولا وين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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