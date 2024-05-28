بعد مجزرة المخيمات.. كيف علق نجوم الفن على أحداث غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مساندة الشعب الفلسطيني، بعد قصف الكيان الصهيوني مخيمات النازحين العزل في مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين الفلسطينيين، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونستعرض لكم أبرز ما قاله النجوم عن أحداث غزة في السطور التالية:

مايا دياب

كتبت الفنانة مايا، على حسابها الخاص بموقع "X": "كل الكلام يعجز أمام ما نشاهد في رفح بصمت مرعب من العالم أجمع، رؤوس الأطفال تقطع، لا تحرك، ولا حياة لمن تندي، الإنسانية اليوم أسوأ حلاتها، للأسف نفسنا حزينة".

نجوى كرم

أعربت الفنانة نجوى كرم عن أستيائها، وكتبت: "ما شافت عيون البشرية أبشع من هيك إجرام، ياللي بلا إنسانية، وحقوقها خرج ولم يعد، أو مش موجود أصلًا، تحرك يا عالم، إذا إجا دورك شي يوم ما شئ يشفع ليك"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "X".

نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نجيم، صورة تصويرية لأحداث غزة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يارب تساعدهم يارب، لأمتى هيك رح نضل، يا أمي العذراء كوني مع كل أم و احميها واحمي اولادها، انتي أمنا يا عذراء، اشفعي بقلوب الأمهات والآباء الموجوعين".

كندة علوش

تواصل الفنانة كندة علوش على دعم الشعب الفلسطيني، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "X"، وكتبت: "وعندما تعتقد أن أهلنا في غزة ذاقوا خلال الشهور الأخيرة أقسى أشكال الظلم، تهجير، تجويع، قتل، ترويع، فقدان الأهالي والأبناء، نكتشف أن إجرام العدو لازال يحمل المزيد وأن البشاعة التي يمارسها لا حدود لها، ما حصل وما يحصل لأهلنا في رفح تخطى كل حدود الإجرام".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، مقطع فيديو لحريق المخيمات عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

ميريام فارس

طلبت الفنانة ميريام فارس من متابعيها الدعاء للشعب الفلسطيني، وكتبت على حسابها الرسمي بموقع "X": "خلينا كلنا نوحد صلواتنا ودعواتنا على روح الضحايا والأطفال والأبرياء، مثل ما هلق عم نعمل انا وجايدن، ياربي أعجوبة توقف إللي عم بيصير".

سميرة سعيد

كتبت سميرة سعيد على موقع "X": "دي كده مش دنيا، كدة غابة، دول بني آدمين ولا ديابة".

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