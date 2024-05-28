ريهام أيمن: "اللهم إنا نستودعك رفح وغزة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعت الفنانة ريهام أيمن لأهالي غزة ورفح الفلسطينية، وعبرت عن حزنها بسبب المجزرة التي تعرضوا لها خلال الساعات الماضية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم إنا نستودعك رفـح وغـزة وأهلهم، اللهم كن لهم عونًا ومعينا، اللهم إنا لا نملك لرفح وغـزة إلا الدعاء فـ يا رب لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين".

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.