تصل لـ1500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر "ميمو" قبل عرضها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنظمة لمسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي أسعار التذاكر، إذ من المقرر عرضها في مصر بموسم عيد الأضحى المقبل.

وتضمنت أسعار التذاكر عدد من الفئات المختلفة وهي "الفضية: 500 جنيه، الجناح الذهبي: 750 جنيه، الذهبية: 900 جنيه، الجناح البلاتيني: 1250، البلاتينية: 1500 جنيه".

وكشف الفنان أحمد حلمي مؤخرًا عن انطلاق عرض مسرحية "ميمو" في مصر وبالتحديد بموسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير للمسرحية التي عرضت لأول مرة ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير عام 2023، وعرضت مرة أخرى ضمن فعاليات "موسم جدة" بشهر يونيو من نفس العام وسط حضور جماهيري كبير وإشادة موسعة بالمسرحية وأبطالها.

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.