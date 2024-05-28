إلهام شاهين: "لو كل واحد بيحارب عشان بلده اسمه إرهابي أنا هكون إرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها لما يشهده الشعب الفلسطيني من قبل قوات الأحتلال الصهيوني، وذلك خلال تكريمها بـ الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

ونشرت إلهام مقطع فيديو أثناء تكريمها وقالت خلاله: "أنا تقريبا مانمتش يعني فتحت التليفزيون وبدأت أشوف الأخبار مصدقتش اللي بيحصل في فلسطين، قلبنا موجوع جدا وعايزين نقولهم إن مش معنى إننا بنحضر مناسبات ومهرجانات طبيعي لأن الحياة لازم تستمر، لكن إحنا جوانا ألم كبير جدا للي بيحصل في فلسطين".

واضافت: :يعني اللي بيحصل امبارح ناس نايمة في خيم على الأرض وبيوتها أتهدت، فتتفجر وتتحرق ونشوف مناظر ونسمع صراخ يعصر القلب عصر، المجتمع الدولي فين، يعني إسرائيل بهذا التجبر وهذا الفجر، وخرق كل المواثيق الدولية وكل ما يخص حقوق الإنسان يعني شيء الحقيقة زاد عن حده".

واختتمت حديثها قائلة :"بالرغم أن كل المجتمع أو أغلبه دلوقتي مع فلسطين وحق فلسطين في إقامة دولتها ومع حقهم في دفاعهم عن أرضهم، إسرائيل بتقول أنا بحارب الإرهاب أي إرهاب؟ اللي بيدافع عن أرضه يبقى إرهابي، أنا لو حد قرب من مصر أنا أول واحدة هنزل أحارب عن مصر وكلنا هننزل نحارب لو كل واحد بيحارب عن بلده اسمه إرهابي أنا بعلن إني النهاردة هكون إرهابية".

يذكر أن مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"، كرم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها بجائزة "عزيزة أمير"، والتي يمنحها المهرجان سنويًا لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

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