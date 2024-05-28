حقيقة انتهاء أزمة تورط نانسي عجرم بالتعدي على أغنية فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي، تطورات ازمة تورط النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في إعادة تقديمها أغنية الموسيقار فريد الأطرش "أنا وانت ولا حد تالتنا" ، ضمن حملة الدعاية لإحدى شركات الآيس كريم.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي فيصل فؤاد الأطرش،الوريث الوحيد للموسيقار فريد الأطرش"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" ما تردد عن التوصل إلى اتفاق بشأن التعدي الذي تم على الأغنية، غير صحيح، ونتابع تحقيقات النيابة في بلاغنا، وكنا وما زلنا نرفض، إعادة استغلالها دون الحصول على التصريح اللازم قانونا من جمعية المؤلفين و الملحنين (ساسيرو)، أو الجمعية المدنية لحقوق المؤلفين و الملحنين( ساسم)، و الوريث الوحيد للموسيقار الراحل فريد الأطرش".

وتابع،:" طالبنا بعد تقديم كافة المستندات، بتعويض قدره 10 مليون جنيه، بسبب التعدي على الأغنية التي وضع لحنها وسبق قدمها الموسيقار الراحل، قبل إعادة استغلالها دون وجه حق بالحملة الدعائية التي قدمتها المطربة نانسي عجرم".

القانوني حسام لطفي، تحدث عن تأكيد نجل الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، عن قانونية استغلال الأغنية، وقال ،:" نحن أمام مصنف حقوقه مشتركة، بين المؤلف وهو الشاعر مرسي جميل عزيز، و الملحن الموسيقار فريد الأطرش، وبالتالي لا يملك نجل الشاعر، هذا الحق وحده ، و أضف إلى ذلك، انه لا يملك إلا التصريح أو التنازل عن الحق الأدبي فقط، أما الحق المالي، هو مملوك بالفعل لجمعية المؤلفين و الملحنين، بتفويض من الشاعر الراحل نفسه، بحكم عضويته ".

النجمة نانسي عجرم، شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة لمنتجات الايس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للموسيقار الراحل فريد الأطرش، "انا وانت ولا حد تالتنا".

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة النجمة الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.