شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استعادت مى نور الشريف رشاقتها بعد خسارة وزنها × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى نور الشريف على حضور احتفالية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، بمرور 50 عاما على إنشائها بأكاديمية الفنون، لتسلم تكريم والدها الراحل الفنان نور الشريف بجانب عدد من النجوم الراحلين، على رأسهم صلاح السعدنى، ومحمود ياسين، وذلك بحضورعمرو محمود ياسين، إلهام شاهين، هالة سرحان، سناء منصور، سميرة عبد العزيز، لبلبة، الفنان والإعلامى كريم كوجاك.

وظهرت مى نور الشريف بإطلالة أنيقة حيث استعادت رشاقتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعدما استطاعت الحفاظ على وزنها، لاسيما أنها على مدار العامين الماضيين أنقصت وزنها بشكل كبير، وأصبحت أكثر رشاقة، وهو ما لاحظه المتابعون على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى احتفالية أكاديمية الفنون وأنها لم تظهر فى مناسبات فنية خلال الفترة الماضية.

وابتعدت مى نور الشريف عن التمثيل خلال السبع سنوات الماضية، حيث كان آخر ظهور لها فى عمل فنى خلال مسلسل "اللهم إنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان والذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2017، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد ودارت أحداثه في إطار اجتماعى.

مسلسل "اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، مى نور الشريف، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، هبة عبد الحكيم، أمانى كمال، محمد رضوان، عفاف رشاد، أحمد الحلوانى، باسم سمير، جمال يوسف وضيوف الشرف عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين.



مى نور الشريف من احتفالية أكاديمية الفنون



مى نور الشريف مع شقيقتها سارة



الفنانة مى نور الشريف



مى نور الشريف وماجد الكدواني



مى نور الشريف تبرز رشاقتها