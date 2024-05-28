شكرا لقرائتكم خبر عن محطات النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين فى مصر من الدالى لحرب كرموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفنى بعد إعلان رحيل النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد صراعه مع المرض، وخضوعه لجراحة فى الرأس، حسب ما أعلنت نقابة الممثلين اللبنانية، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الساعة 3 ظهرا بلبنان.

فؤاد شرف الدين من أهم ممثلي أفلام الحركة والأكشن في السبعينيات والثمانينيات، ولكثرة تجسيده شخصية "الضابط"، حمل لقب "الكابتن"، ومن أبرز تلك الأعمال "الممر الأخير" و"المجازف" و"القرار" و"نساء في خطر" و"المتوحشون" و"حسناء وعمالقة".

وبجانب تفوقه في الأعمال السينمائية والدرامية في لبنان، شارك "شرف الدين" في أكثر من عمل مصري سواء في السينما أو الدراما، وكان له دورا فعالا في تلك الأعمال، إذ شارك في مسلسل "الدالي" بجزئيه الأول والثاني للنجم نور الشريف، فضلا عن مشاركته في مسلسل "خطوط حمراء" مع النجم أحمد السقا عام 2012، بجانب مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الأب الروحي"، وفي فيلم "حرب كرموز" عام 2018، شارك بدور "الجنرال آدم فرانك" مع النجم أمير كرارة ليكون ذلك العمل أخر محطاته الفنية داخل مصر.

يذكر أن النجم اللبناني فؤاد شرف الدين كان يعاني منذ فترة بعد بعض الآلام في الكلى، وبعد تماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، انتكست حالته الصحية، وتم الكشف عن إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفي داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه.

وأعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".