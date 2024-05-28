شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ترتدى أحذية بربع مليون دولار خلال جولتها الغنائية Eras Tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت النجمة العالمية تايلور سويفت الكثير موديلات الأحذية ما بين الكعب العالى والأحذية الرياضية خلال جولة Eras Tour الخاصة بها، وأمضت تايلور سويفت أكثر من ثلاث ساعات فى الغناء والرقص بأحذية كريستيان لوبوتان ذات الكعب العالى المخصصة، بما فى ذلك الإصدارات المبهرة من أحذية إليانور التى تنتجها العلامة التجارية بقيمة (1995 دولارًا)، وأحذية لوفر CL Moc بقيمة (1095 دولارًا).

وفى مقابلة أجرتها مجلة فوج مؤخراً، كشف لوبوتان أنه صنع أكثر من 250 زوجاً من الأحذية لحفلات النجمة حتى الآن، بما يعادل أكثر من ربع مليون دولار من الأحذية.

وعلى جانب آخر كشفت جرايسى أبرامز - في وقت سابق - عن مفاجأة من العيار الثقيل فى ألبومها الجديد، بعد أن أعلنت عن القائمة الخاصة لألبومها المقبل بعنوان The Secret of Us، والتى ظهرت فيها أغنية رئيسية لها مع النجمة العالمية تايلور سويفت الذى يجمعهما صداقة قوية، حيث شاركت الأخيرة فى الألبوم كنوع من التكريم لها وفقاً لما وصفقته وسائل الإعلام العالمية.

وسبق أن روجت أبرامز للألبوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت عن الغلاف الأمامي، بينما كتبت أنها صنعته مع بعض الأشخاص المفضلين وأضافت علامات استفهام، وهو ما فسره الكثيرون بأن من أبرز الأشخاص المفضلين لها آرون ديسنر، وهو أحد المنتجين الرئيسيين لسويفت، ولكن الآن يعرف المتابعون سبب ظهور بعض علامات الاستفهام الإضافية.

وفى سياق آخر، يعرض مسلسل وثائقى جديد تفاصيل الخلاف بين المغنية العالمية تايلور سويفت والمنتج سكوتر براون فى يونيو المقبل، وذلك بعدما قامت المغنية بإعادة تسجيل أول ستة ألبومات لها فى الاستوديو بعد أن استحوذت شركة Ithaca Holdings التابعة لشركة براون على مجموعة Big Machine Label Group التابعة لشركة Scott Borchetta، والتى تضمنت أعمال سويفت الأولى.

ومن ثم سيتم عرض مسلسل وثائقى من حلقتين بعنوان Taylor Swift Vs Scooter Braun: Bad Blood، لأول مرة على قناة Discovery+ فى يونيو المقبل.