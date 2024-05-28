شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى يثمن دور مدينة الإنتاج فى تعزيز التعاون بين مصر والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الإعلام البحرينى الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمى، الدور الذى تلعبه مدينة الإنتاج الإعلامى فى تعزيز التعاون الإعلامى بين مصر ودول الخليج، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب بهذا المجال؛ لتعزيز المحتوى الإعلامي العربي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الإعلام البحريني لجناح مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وذلك على هامش مشاركة المدينة بالدورة الـ16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون التي تقام بمملكة البحرين خلال الفترة (28 - 30) مايو الجاري.

والتقى وزير الإعلام البحريني، الدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الاعلامي، وبحثا سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسسات الإعلامية في البحرين ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ بما يسهم في تطوير الصناعة الإعلامية في المنطقة.

واطلع على أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي في مجال الإنتاج التليفزيوني والإذاعي، مبديًا إعجابه بالبنية التحتية المتطورة والابتكارات التى تعرضها المدينة والتى تشمل تقنيات التصوير والمونتاج المتقدمة، والاستوديوهات الحديثة المصممة لتلبية احتياجات الإنتاج الإعلامي على أعلى مستوى.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الفتاح الجبالي عن سعادته بزيارة وزير الإعلام البحريني، مؤكدًا أهمية المشاركة في مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون كمنصة للتواصل مع الشركاء في الخليج وتبادل الرؤى والأفكار.

وقال "إن مدينة الإنتاج الإعلامي تسعى دائمًا لتقديم أحدث الحلول التقنية في مجال الإنتاج الإعلامي، والاستفادة من مثل هذه الفعاليات؛ لتعزيز مكانتها كمركز رائد في هذا المجال".

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يشهدها مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون، ويجمع نخبة من العاملين في قطاع الإعلام والإنتاج من مختلف دول الخليج العربي وخارجه.. ويُعد المهرجان فرصة هامة لتبادل الخبرات وعرض الابتكارات الجديدة في صناعة الإعلام.