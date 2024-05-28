شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مميز فى علاقة على والقبطان إبراهيم بمسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول حلقتين من مسلسل دواعى السفر كانت العلاقة بين على "أمير عيد" والقبطان إبراهيم "كامل الباشا" متوترة، حيث طرده من عيد ميلاده وسبب له أزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأنقذه على وظل بجانبه فى المستشفى وبدأت علاقتهما تطور وأصبحت مميزه بينهما.

وتعرف على "أمير عيد" والقبطان إبراهيم "كامل الباشا" على بعضهما أكثر وأصبحا يشاهدان مباريات كرة القدم معا ويخرجان ويقضيان أغلب الوقت سويا، وفى الحلقة الثالثة والرابعة بدآ رحلة التقرب من بعضهما للقضاء على الوحدة التى يعانى منها القبطان والاكتئاب الذى يعانى منه على بعد وفاة والده ومحاوله انتحاره.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.