بطلة “كان يا مكان في شوكوروفا” هلال ألتنبيليك على الشاشات الايطالية

بعد الشهرة الواسعة التي نالها مسلسل “كان يا مكان في تشوكوروفا” او “مرارة الحب” في ايطاليا، اختارت شركة ايطالية نجمة العمل الممثلة التركية، هلال ألتنبيليك، لتصبح الوجه الاعلاني لماركة ايطالية.

وبالفعل صورت “هلال” الاعلان قبل عدة أيام على أن يتّم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

وتطّل هلال ألتنبيليك حاليًا عبر الشاشة بمسلسل “حياتي الرائعة” الذي سينتهي عرضه في شهر حزيران/يونيو المقبل ولن يتجدّد لموسم ثانٍوالذي جمعها مع زميلها الممثل أونور تونا بطل مسلسل “طبيب معجزة” و”السجين”. العمل من انتاج Ay Yapım وهو من النوع البوليسي من اخراج تشاري بايراك (البدر، الطائر المبكر، منزلي، أبي) ومن كتابة مريتش عجمي (انتقام، حب للايجار، جرائم صغيرة، الطموح الأعمى).

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كذلك تلّقت نجمة “كان يا ما كان في تشوكوروفا” العديد من العروض للعودة الى الشاشة في الموسم القادم.