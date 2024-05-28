باص 22 | نزوح كندة علوش في فيلمين بمهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي

ياسر رشاد - القاهرة - أتاح مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي فرصة لجماهيره لمشاهدة الفنانة السورية المرموقة كندة علوش في فيلمين من بطولتها يشاركان في المهرجان: باص 22، وهو إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، في عرضه الأول بالإمارات، وفيلم نزوح، إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان.

عُرض فيلم نزوح يوم الجمعة 24 مايو الساعة 7 مساءً، بينما فيلم باص 22 يوم الأحد 26 مايو الساعة 7 مساءً، و تبعته ندوة نقاشية شاركت فيها المخرجة ويندي بيدنارز والمنتجة نادية عليوات مع الجمهور بعض القصص الحصرية من وراء الكواليس حول رحلتهما أثناء تصوير الفيلم.

في فيلم باص 22، تقدم كندة دور مديرة المدرسة المسؤولة عن حادث وفاة طفلة في حافلة مدرسية. في محاولة لحماية مدرستها من الفضيحة، تقدم الدية لعائلة الطفلة وتتقرب من أخت الطفلة المتوفية الباقية على قيد الحياة، ربما كوسيلة لإعفاء نفسها من ذنبها الذي لا تقدر على حمله. في فيلم نزوح، تقدم كندة دور والدة زينة البالغة من العمر 14 سنة، التي عندما يتحطم سقف غرفتها بصاروخ خلال النزاع السوري، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع عامر الصبي بالمنزل المجاور.

ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

عن فيلم باص 22 فيلم باص 22 للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش بدأ عرضه التجاري في دور السينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبًا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة. تدور أحداثه حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات.

الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا واستكمل الفيلم رحلته بمهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند ومؤخرًا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات، كما توج الفيلم في عرضه الأول بأفريقيا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ومؤخرًا اقتنص ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا. الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز وبطولة كندة علوش، وتانيشثا تشاترجي التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في العديد من المهرجانات العالمية، بما في ذلك جوائز الأفلام المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني BRICK LANE، وكذلك نجم بوليوود أميت سيال المعروف بالمسلسل الشهير INSIDE EDGE الذي تم ترشيحه لجوائز إيمي العالمية في عام 2018، وأروشي لاود، ومونتاج ميشيل تيان، ومدير تصوير سفيان الفاني.

مشهد من فيلم باص 22

عن فيلم نزوح شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة الجمهور وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، واصل الفيلم ترك بصمته في جولته الطويلة، حيث عُرض في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا مرموقًا وفاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة منظمة العفو الدولية في مهرجان MedFilm. علاوة على ذلك، حقق الفيلم نجاحًا تجاريًا في الدول الناطقة باللغة العربية، بما في ذلك مصر وقطر. الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار. تتولي شركة MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE. الفيلم من إنتاج شركة كاف للإنتاج (سؤدد كعدان)، وشركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) ويشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.