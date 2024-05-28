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وزيرة الثقافة تعلن اسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق

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ياسر رشاد - القاهرة - القائمة تضم الفنان وليد سيف والمعماري حمدي السطوحي والكاتب عبد الرحيم كمال

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 04:43 م 5/28/2024 4:43:48 PM

 

اعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافـــة-، ايماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق (فنون- آداب- علوم إجتماعية) والتى جاءت كالتالي:-
أولا: التفوق في الفنون 
- دكتور وليد سيف
- المعماري حمدي السطوحي 
ثانيا: التفوق في الآداب
- الكاتب عبد الرحيم كمال
- الدكتورة عزة بدر
ثالثا: التفوق في العلوم الاجتماعية
- الدكتورة أمنية حلمي
- الدكتور سامية قدري
- الدكتور حامد عيد

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يذكر أن القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق في الفنون  ضمت النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف
فيما ضمت القائمة القصيرة في مجال الآداب ،الشاعر الأستاذ جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي الأستاذ عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة
فيما ضمت القائمة القصيرة  للجائزة في مجال العلوم الاجتماعية الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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