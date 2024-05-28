مصير حفلات صيف 2024 بعد محرقة رفح وتصاعد الأحداث

ياسر رشاد - القاهرة - وسط أصوات الألم والموت التي تلاحق الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، تتزامن معها المظاهر الفنية في مختلف الدول العربية والتي توقفت لعدة أشهر خلال العام الماضي، لكنها عادت تدريجيًا في مطلع العام الجاري ومستمرة بمختلف أنواعها حتى الآن.

غضب الفنانين من محرقة رفح لم يؤجل حفلاتهم

ومع المجزرة التي شهدتها خيام اللاجئين في شمال غرب رفح، لاحقتها موجات الغضب والتنديد من الوسط الفني لما يحدث في رفح وتصاعد الأحداث بشكل لايصدق، جاءت التوقعات بوقف الحفلات خاصةً مع دخول فصل الصيف المعروف بكثافة الليالي الغنائية فيه.

ومع متابعة الصفحات الرسمية للحفلات وأماكن بيع التذاكر وجدنا استمرار سيرها بشكل طبيعي دون تأجيل أو وقف، على رأسهم مهرجان موازين المغربي في دورته 19، وعدد من حفلات نجوم الغناء في مصر ولبنان والإمارات والكويت .

مجزرة رفح، أو محرقة الخيام هي مجزرة ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في حقّ الفلسطينيين عشيّة 26 من مايو 2024 حينما شنَّت مقاتلات حربية في حوالي التاسعة مساءً غارات جويّة طالت محيط منطقة البركسات التي تؤوي نازحين شمال غرب رفح، ولم تكد تمضي دقائق حتى عاودَ الطيران الحربي غاراته مستهدفًا خيام النازحين قُرب مخازن الأونروا في الشمال الغربي لرفح أيضًا.

تسبَّب هذا الهجوم الإسرائيلي في مقتلِ ما لا يقلُّ عن 50 فلسطينيًا عددٌ كبيرٌ منهم الأطفال والنساء وأغلبهم من النازحين، كما أُصيب العشرات بحالات بترٍ في الأطراف وحروق شديدة وتفاقمَ الوضع في ظلِّ الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع ومنع دخول ما يكفي من المساعدات الطبيّة أقلّه وفي ظل توقّف أغلب مستشفيات القطاع عن العمل جرّاء الاستهدافات الإسرائيليّة.