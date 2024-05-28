فؤاد شرف الدين| هل تنبأ بوفاته في شهر رمضان ؟

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان اللبناني الكبير فؤاد شرف الدين، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض والحرص على تواجده الفني لأخر أيام حياته.

فؤاد شرف الدين| أسباب رحيله ولحظاته الأخيرة

توفي الممثل فؤاد شرف الدين بعد إجراء عملية اتئصال ورم من الرأس، ومكث لأيام بعدها في المستشفى وتماثل للشفاء وعاد لمنزله، لكن انتسكت حالته الصحية بشكل مفاجىء، وأصيب بنزيفٍ حاد وتوفى فور وصوله للمستشفى

فؤاد شرف الدين| الظهور الفني الأخير وهل تنبأ بوفاته

كان أخر ظهور فني لـ فؤاد سرف الدين من خلال مسلسل “2024” في الموسم الرمضاني الماضي، ومن المفارقة أنه توفى في بداية أحداث المسلسل، وأتى هذا الدور بعد معاناته من مرض الكلى ووصوله لمرحلة شفاء جيدة تجعله يستطيع العودة لأضواء الفن.



وقد نعاه نقيب الممثلين نعمه بدوي عبر صفحته على "فيسبوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين. الذي اثرى السينما اللبنانية بالعديد من الافلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات. كان دائماً ياخذ دور ضابط الامن . لذا لقب بالكابتن. محافظاً على القانون و على هيبة الدولة.

نقابة الممثلين تنعى اليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم باحر التعازي من اسرته ومن ابنته الزميلة جومانة التي لازمته طوال فترة علاجه ومن اصدقائه و محبيه في لبنان وفي العالم العربي. أنا لله وإنا اليه راجعون. البقاء لله".

نعته نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون اللبنانية، قائلة"رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الاخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصاً ان كل من يعرفه يعلم تماماً مدى عزيمته القويه وصموده ومقاومته لكل المحن.. سيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 29 مايو في روضة الشهيدين.. رحم الله فؤاد شرف الدين النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الاخير وخالص التعازي لكل افراد اسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانه التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى.. يُذكر ان النجم الكبير كان قبل فترة بسيطة قد دخل الى المستشفى بسبب بعض الالام في الكلى وتماثل للشفاء وشارك بمسلسل “2024”.