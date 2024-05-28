شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك محبط فى حفل تخرج ابنته وسط شائعات انفصاله عن جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر بن أفليك بمظهر كئيب للغاية وسط التكهنات المستمرة حول علاقته بجنيفر لوبيز، حيث ظهر منفردًا فى حفل تخرج ابنته فيوليت، وارتدى النجم العالمى، البالغ من العمر 51 عامًا، معطفًا باللون البيج أثناء خروجه للاحتفال بتخرج ابنته المميزة فى لوس أنجلوس، حيث وضع "أفليك" السترة فوق قميص أبيض ارتداه مع بنطال جينز وحذاء جلدي داكن، وكان يحمل في يده ما يبدو أنه علبة مشروبات.

ويأتي ظهور أفليك في الحفل بعد أسبوع واحد من حفل التخرج الرسمى لابنته، حيث نشرت زوجته السابقة جينيفر جارنر، عدة صور وهي تبكي وهي تشجع ابنتها من بين الجمهور، وقد عاش بن أفليك، أسابيع قليلة عاطفية، بعد انتشار الكثير من الأخبار عنه بشأن حالة زواجه من جينيفر لوبيز، بعدما أشارت التقارير إلى أن الثنائي يعيشان في منزلين منفصلين بعد عامين من عقد قرانهما.



ابنة بن افليك



افليك وسط شائعات انفصاله عن جينيفر لوبيز

وكان قد شوهد أفليك، البالغ من العمر 51 عامًا، مع مجموعة من الأصدقاء حيث تناول أفليك العشاء في مطعم جورجيو بالدي الإيطالي الراقي في سانتا مونيكا.

وفي نفس اليوم، سارت لوبيز، 54 عامًا، على السجادة الحمراء بـ مفردها لحضور العرض الأول لفيلمها القادم Atlas، في بلازا توريو باركي سنترال في مكسيكو سيتي.

وارتدت لوبيز فستاناً أبيض بطول الأرض من كلوي مع كشكشة كبيرة وياقة عميقة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت ترتدي خاتم زواجها، ولم يكن هذا هو الحدث الأول الذي تحضره لوبيز بمفردها، حيث تواجه هي وأفليك تكهنات بأن زواجهما في ورطة.



بن افليك وابنته

وفي يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجارى، خرجت لوبيز بمفردها لحضور العرض الأول لفيلم الخيال العلمي من Netflix على المسرح المصري في هوليوود، ولم يكن أفليك حاضراً لأنه كان يصور فيلمه الجديد The Accountant 2.

انتشرت الشائعات بإن الأمور صعبة بين لوبيز وأفليك، اللذين تزوجا في عام 2022 بعد إحياء علاقتهما الرومانسية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقال مصدر لمجلة PEOPLE إن زواجهما "ليس في أفضل مكان في الوقت الحالي".