شكرا لقرائتكم خبر عن أنسى أبو سيف بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: أعتز بها ويارب أكون قدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية فى فرع الفنون مصمم المناظر ومهندس الديكور الكبير أنسى أبو سيف، وقال أنسي أبو سيف لـ الخليج 365، "سعيد جدا بالجائزة وهي جائزة أعتز بها جدا وتأكد أنني قدمت مشوار استحق التقدير، اشكر كل من رشحني وأرجوا أن أكون قدها والحمدلله استقبل التهاني من المهنئين كل لحظة".

وكان التقى مهندس الديكور أنسي أبو سيف، الجمهور في ندوة خاصة وماستر كلاس على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة لحضور ماستر كلاس أنسي أبو سيف، والتواجد مبكرًا قبل موعد الندوة للاستفادة من تاريخه الفني.

وتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميًا، بعدما تمكن من تقديم أعمالاً يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات، حليم، الكنز وغيرهم.

وعبر أنسي أبو سيف عن سعادته واعتزازه بالتواجد وسط جمهور الإسكندرية الذي يعتبره مثقفًا سينمائيًا، والكثير من تفاصيل السينما بدأت عن هذه المحافظة.

وتحدث أنسي أبو سيف عن الفرق بين مهندس الديكور ومصمم المناظر قائلاً: "مهندس الديكور هو الشخص اللي بيعملك الحاجة اللي أنت عاوزها.. أما مصمم المناظر وهي التسمية الحقيقة لأي حد بيشتغل في السينما بيعمل الكادرات".

واستطرد انسي أبو سيف في شرح وظيفة منسق المناظر موضحًا: "كل ما هو موجود داخل الكادر مهمتي.. وده دائمًا مرتبط بحاجتين الشخصية اللي بتمثل والمكان جواها.. ولازم أصمم المكان بما يواكب الحدث ده وبخلق واقع جديد".



أنسي أبو سيف



أنسي أبو سيف



أنسي أبو سيف



أنسي أبو سيف