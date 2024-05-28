شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد شيمى بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: فرحان إن بلدى بتكرمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية فرع الفنون مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، ومن جانبه قال لـ الخليج 365، "فرحت جدا أنا حصلت قبل كدة جائزة الدولة التشجيعية، بشكر الترشيح من نقابة المهن السينمائية، وفرحان وسعيد إن التكريم من بلدي وإن بلدي اللي بتكرمني هذا له قيمة كبيرة".

سعيد شيمي تخرج فى المعهد العالى للسينما عام 1971 قسم ( تصوير سينمائي ) بتقدير جيد جدا، حصل على دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969 .حصل على 3 دبلومات دولية (c.m.a.s) في الغوص تحت الماء (مرتبة ثلاث نجوم) و أول من صور سينمائيا في الأعماق في مصر.اشترك كمصور متطوع في تصوير في تصوير أحداث حرب الاستنزاف و حرب أكتوبر.

اختير عضوا ورئيسا في لجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية و محلية.،عضو بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.عضو باتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين.

صور أفلاما متعددة خارج مصر في فرنسا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - قبرص - إيطاليا - كندا - لبنان - العراق - الأردن - تونس - الإمارات العربية المتحدة.