بكثير من الرومانسية والحبّ، هكذا احتفلت سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها

برومانسية فائضة وكلمات صادقة تعبّر عن الحب الكبير الذي يجمعهما، حرصت الممثلة المكسيكية، سلمى حايك، على معايدة زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينو بمناسبة عيد ميلاده.

بهذه المناسبة السعيدة، نشرت “سلمى” عبر صفحتها على “إنستغرام” اكثر من صورة جمعتها بزوجها على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الأخيرة، وعلّقت: ” بارك الله اليوم الذي وُلدت فيه يا حبيبي، شكرًا لك على الحب والضحك الذي لا نهاية له والذي تجلبه لي كل يوم، عيد ميلاد سعيد يا ملِكي”

تفاعل جمهور “حايك” مع المنشور وتغزّل برشاقتها وجمالها، كما حرص بعض النجوم العالميين على التعليق منهم لاعب كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام الذي تمنى لـ “بينو” عيد ميلاد سعيد.

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نذكر ان سلمى حايك إرتبطت بزوجها عام ٢٠٠٩، بالتزامن مع يوم عيد الحب، في فرنسا ولهما ابنة وحيدة.