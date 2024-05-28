الدخول مجانًا .. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بالسامر

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، احتفالية فنية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج "حفلات الخميس الأخير من كل شهر" التي تقدمها الهيئة مجانا نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

يحيى الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم عددًا من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب الفنان طارق فؤاد، ويقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية مجانية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، كما شهد الشهر الماضي احتفالية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأحيته الفرقة المصرية بمشاركة الموسيقار مجدي الحسيني، بجانب عروض واستعراضات فنية لفرقتي الحرية وبورسعيد للفنون الشعبية وتلقى الحفلات صدى واسعا وإقبالا كبيرا، ضمن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.

قومية سوهاج تقدم "اللعبة" ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد

من ناحية أخرى، قدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج القومية العرض المسرحي "اللعبة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "اللعبة القاتلة" للكاتب السويسري فريدريش دورنمات⁩، وتدور أحداثه حول عدد من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من خلال قصة مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويُحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية!

"اللعبة" إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم السيد، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، أشعار محمد علي حسن، ألحان بهاء صبحي، تصميم إضاءة مايكل يعقوب.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وإكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، وبحضور نخبة من الأدباء والمبدعين.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تختتم غدا الأربعاء 29 مايو، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

ويشهد المسرح اليوم عرضا مسرحيا بعنوان "المهرج" لفرقة قصر ثقافة منفلوط إخراج محمد هناء الدين.