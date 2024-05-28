"دواعي السفر".. تطور فى علاقة صداقة أمير عيد وكامل الباشا للقضاء على الاكتئاب

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسلسل "دواعي السفر" تطورات في علاقة "علي" أمير عيد والقبطان إبراهيم "كامل الباشا" وأصبحا يشاهدان مباريات كرة القدم معا ويخرجان ويقضيان أغلب الوقت سويا.

وفى الحلقة الثالثة والرابعة بدآ رحلة التقرب من بعضهما للقضاء على الوحدة التى يعانى منها القبطان والاكتئاب الذى يعانى منه على بعد وفاة والده ومحاوله انتحاره.

وكان نجح مسلسل " دواعي السفر"، فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل رقم 1 فى القائمة، والعمل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض 4 حلقات من المسلسل.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الرابعىة من مسلسل “كامل الباشا” تعليم القبطان إبراهيم " كامل الباشا " اللغة الإسبانية لانها كان يريد تعلمها من صغره.

وطلب من الدكتورة هدى " نادين" أن ترقص معه تانجو في حفلة العيادة ووافقت وبدأ على "أمير عيد" أن يعلمه رقص التانجو، ويوم الحفلة رقص معها بكامل لياقته والنشاط وصفق له جميع الحضور.

وقالت له هدى أن داليا بدأت صحتها النفسية تتحسن بسببه وأنها بدأت في حملتها للقضاء على الوحدة ووضعت الإعلانات في الشارع برقم القبطان إبراهيم.

وذهب على " أمير عيد" ليتحدث مع والده الراحل عند المقابر وأنه لن ينتحر حتى يطمأن على القبطان و نجلته سلمى، ليجد شقيقه يحضنه في المقابر، و تذهب شريفة " آية حلمى" لبيت القبطان و تترك له بعض متعلقات على بعد طلاقهما.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “دواعي السفر”، انقاذ على "أمير عيد" لجاره القبطان إبراهيم "كامل الباشا" ونقله إلى المستشفى، وتحدث مع سلمى ابنته التي تدرس في أستراليا فى الهاتف ولم يخبرها أن والدها في المستشفى، ووجد القبطان أنه وحيد وليس له أصدقاء و يكذب على ابنته، لذلك ظل بجانبه حتى لا يتركه وحيدا.

كما يتعافى القبطان إبراهيم ويجد علي بجانبه وأنه انقذه ويعود إبراهيم من المستشفى برفقة علي إلى المنزل، و بعد صعودهم تخبره سلمى أنه ذهب لمقابله أصدقائه من أجل أن يتناولون الطعام معا، وينزل على ليجده يجلس وحيدا، ويتحدث القبطان إبراهيم مع علي أنه يريد منه عدم إبلاغ ابنته سلمى أنه يكذب عليها كأنه يعيش حياته حتى لا تضطر إلى العودة والعيش برفقته، من أجل استكمال دراستها فى الخارج.

بينما يطلب القبطان إبراهيم من على أن يذهبوا معا لتناول طعام يحبه، ويبدأون رحلة التقرب لبعضهم البعض من أجل القضاء على الوحدة التي يعانى منها القبطان والاكتئاب الذى يعانى منه على بعد وفاة والده ومحاوله انتحاره.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “دواعي السفر”، والذي يعرض على منصة watch it باسترجاع على " أمير عيد" ذكرياته مع والده الراحل فى طفولته.

ثم يأتى على يوم عيد ميلاده يقوم بألقاء زينة عيد الميلاد من منزله ويجلس على الأريكة استعدادا للانتحار بسبب معاناته من الاكتئاب ولكنه يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات العقارات ويبلغه أنه سوف ينتحر ويجب أن يتركه ثم يسمع صوت ارتطام فى الشقة المجاوره له.

وقرر كسر الباب ويجد جاره القبطان إبراهيم ملقى على الأرض وفي يده هاتف.

وينقله على إلى المستشفى ويخبره الدكتور أن إبراهيم تعرض لذبحة صدرية ويعانى من ضعف في عضلة القلب، وليس لديه وقت.

و يحاول أصدقائه مساعدته من أجل أن يخرج من حالة الاكتئاب و يطلبون منه الذهاب إلى دكتور نفسى لمعالجته ولكنه يرفض.

ويكذب القبطان إبراهيم على ابنته عندما يتحدث معها فى الهاتف ويبلغها أنه يعيش حياة سعيدة مع أصدقائه ولكنه وحيدا ولا يريد أن يقلقها، وتبلغه أن على نجل جاره القديم كمال حسنى عاد مرة أخرى إلى شقة والديه ليعيش فيها، ويعمل كمخرج إعلانات وعليه أن يذهب له لتهنئته بعيد ميلاده.

ويذهب إبراهيم إلى الدكتورة هدى " نادين" فى العيادة والتي قال لابنته إن تجمعه بها علاقة عاطفية، وطلب منها أن يلتقطا صورة معها لأن ابنته من معجبيها، ولكنها ترفض وتحرجه ويخرج من العيادة فى حزن شديد.

ويذهب أصدقاء على إلى منزله لمفاجئته بعيد ميلاده ولكنه يدخل في مشادة مع صديقه عمرو الصيرفى "آدم الألفى" بسبب رفضه لمساعدته وتجريحه بالكلام ويدخل القبطان إبراهيم إلى منزل على للاحتفال بعيد ميلاده ويعرفه بنفسه و لكنه يطرده من المنزل مما يسبب له ذبحة صدرية يدخل على أثرها المستشفى.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة النجم أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

وكانت وأول الأعمال الفنية المصرية التي شارك فيها فيلم حظر تجول للنجمة إلهام شاهين، وبعد ذلك شارك في مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى، كما شارك في مسلسل السهام المارقة ومسلسل الغرفة 207.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعي السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو بجزئيه، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

وكانت تداولت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انفصال النجم أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى فاروق بعد قصة حب كبيرة.

وازدادت الشائعات خاصة بعد نشر ليلي فاروق صورة على استورى حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه".

وكان قد فاز الفنان أمير عيد بجائزة أفضل وجه صاعد، بتصويت الجمهور، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.