عاصي الحلاني يستعد لطرح كليب "الدحية" خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم اللبنانى عاصي الحلاني، أغنيته الجديدة "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى.

الأغنية كلمات الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور.

وسيصور عاصي الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتقول كلمات أغنية الدحية

عالدحّيّه وعالدحّيّه.. قلبي ما حب إلا هيي

بنيّة مزيونه ونشميّة.. تستاهل خدم و حرّاسي

يا قليبي ندراً عليّا.. لو ربي يعيّشني ميّه

ما ببدلِك بأي بنيّه .. وما خونِك حتى بإحساسي

وكان طرح عاصي الحلاني في وقت سابق أغنية “ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب من إنتاج شركة روتانا، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والمنصات الغنائية الرقمية المختلفة.

وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.

والأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، وألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علي ركيا، وإخراج: عادل سرحان.

وكان احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرًا بزواج ابنته ماريتا من مدير الإنتاج كميل أبي خليل بمنطقة البقاع في لبنان.

وكان تصدر عاصي الحلاني التريند على يوتيوب مؤخرًا بدولة لبنان بأغنية "عرس قلبي" التي كانت هديته لابنته الفنانة ماريتا بحفل زفافها.

وعاش الفنان عاصي الحلاني، لحظات خاصة من السعادة بزفاف ابنته ماريتا الحلاني وكميل أبوخليل في لبنان.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته ماريتا وأغنية خاصة لها:

جاء الحفل بلقطات بين الفرحة والبكاء وإعداد أغنية من عاصي الحلاني خصيصًا لزواج ابنته ماريتا، إذْ أقيم الزفاف داخل أحد المزارع التي يمتكلها عاصي الحلاني.

تأثر عاصي الحلاني بأجواء زفاف ابنته خصوصًا عند تسليمها إلى عريسها كميل أبو خليل، مع الأجواء الغنائية الخاصة التي قدمها لها احتفالًا بتلك المناسبة الخاصة التي ينتظرها كل أب لابنته.