"داخل سيارتها".. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

وشاركت ياسمين، الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصييرة، وظهرت من داخل سيارتها.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم،و العمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، وفاء عامر، أحمد بدير، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أنورعبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.

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