محمد محسن: "السوشيال ميديا جزء لا يتجزأ من أسلحة الحرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان محمد محسن رسالة لجمهوره محذرًا من استخدام السوشيال ميديا، وأشار أنها جزء لا يتجزأ من أسلحة الحرب.

وكتب محسن على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" : "كل ما الوقت بيعدي بحس إني كنت صح لما خدت قرار من فترة طويلة جداً أني أخفف من ظهوري على السوشيال ميديا، وأقلل من استخدامها وتواجدها في حياتي، الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الإنسان العاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون السوشيال ميديا هي مصدر معرفته الوحيد بالأخبار، والأحداث العامة، ولا ينفع تكون المصدر الوحيد لتعليمه وتطوره وتثقيفه".

وتابع: "السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين سهل جداً يجرحك بدون ما تشعر، وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب، السوشيال ميديا سلاح فتاك احذروه".

يذكر أن الفنان محمد محسن، طرح أحدث ألبوماته تحت عنوان "100 سنة سيد درويش"، وذلك تخليدًا لذكرى الراحل الموسيقار سيد درويش.

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