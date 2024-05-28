بحضور أشرف زكي ومصطفى كامل.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وتم الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة اليوم الثلاثاء بحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وحرصت "نيفين الكيلاني" على تهنئة الفائزين في كلمتها قائلة: "أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المخلصة وإبداعكم المتميز الذي يثري حياتنا ويسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وأضافت: "إن إنجازاتكم تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المقدمة واختيار الفائزين".

وإليكم قائمة الفائزين بجوائز الدولة "جائزة النيل للمبدعين المصريين"

مجال الفنون- المخرج محمد فاضل

جائزة الدولة التقديرية "مجال الفنون"- مدير التصوير محمد سعيد الشيمي، مصمم الإنتاج أنسي أبو سيف، الدكتور رضا بدر.

قائمة الفائزين بجوائز الدولة للتفوق:

فاز بها في مجال الآداب كلا من السيناريست عبد الرحيم كمال، الدكتورة عزة بدر.

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