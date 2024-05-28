"لعب وتنطيط على الترامبولين".. نانسي عجرم تقضي أوقاتًا ممتعة مع ابنتها ليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها، لقطات تجمعها بابنتها الصغرى ليا، وهي تقضي معها أوقاتًا ممتعة داخل المنزل.

ونشرت "نانسي عجرم"، عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقفز وتلعب برفقة ابنتها الصغرى ليا على "الترامبولين" في منزلها.

النجمة نانسي عجرم، شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة لمنتجات الايس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للموسيقار الراحل فريد الأطرش، "أنا وأنت ولا حد تالتنا".

أغنية "أنا وانت ولا حد تالتنا"، قدمها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة النجمة الراحلة هند رستم، في فيلم "الخروج من الجنة"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز.

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