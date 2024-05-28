تركي آل الشيخ يروج لنزال ملاكمة جديد في الوزن الثقيل الخفيف بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لنزال ملاكمة جديد في الرياض والذي سيشهد مواجهة الملاكم الروسي ديمتري بيفول، والملاكم الليبي مالك الزناد وذلك مطلع شهر يونيو المقبل في المملكة أرينا.

ونشر "تركي" مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي على "X" أوضح خلاله مواجهة "ديمتري" ومالك" في نزال مرتقب مطلع الشهر المقبل وعلق: "مواجهة شرسة بين اثنين من أعظم الملاكمين في الوزن الثقيل الخفيف (ديمتري بيفول ومالك زيناد) لاعبين حققوا 22 انتصارً متتالي بدون هزيمة".

وكشف "تركي" خلال الساعات القليلة المقبلة عن أكبر عملية حجب للسوق السوداء في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تطبيق "Webook" وهو التطبيق الذي يقوم المواطنين بالتسجيل عن طريقه من أجل العديد من الفعاليات التي تقام على أرض المملكة في محاولة للقضاء على السوق السوداء.

ونشر "تركي" منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "اليوم صارت أكبر عملية حجب للسوق السوداء في Webook، أكثر من 4 آلاف تذكرة ولازلنا مستمرين في الحرب على السوق السوداء، وسنطرح قريبا العديد من المميزات ستحد منها بشكل كبير، ونتمنى منكم الشراء من المنصة المعتمدة، هدفنا رضاكم وأن تحصلوا على التذكرة بسعر مناسب".

وكشف "تركي" عن التطبيق لأول مرة من خلال إحدى مسابقات "موسم الرياض" بشهر أكتوبر من العام الماضي وعلق: "موقع وي بوك قريبًا بيكون له تطبيق في موسم الرياض بيكون حجوزاته عن طريقه ومستقبلًا أشياء أخرى، يعني بالعربي لن تستطيع الاستغناء عن هذا التطبيق وسنقضي فيه على أي سوق سوداء".

وحرص "تركي" مؤخرًا على تهنئة صناع وفريق عمل فيلم "نورة" كونه أول فيلم سعودي يشارك بإحدى مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي الرسمية وحصوله على "تنويه خاص" من قبل إدارة المهرجان.

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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