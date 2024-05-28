شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وليد سيف: حصولي على جائزة الدولة للتفوق توفيق كبير من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وفاز بجائزة الدولة للتفوق فى الفنون الدكتور وليد سيف الدين حسين رأفت المعروف بالدكتور وليد سيف، والذي علق على نيله الجائزة في تصريح لـ الخليج 365 قائلا:" سعيد بالجائزة لأنها بترشيح من بيتي أكاديمية الفنون ، وهو أمر أسعدني جدا وللأمانة لم أكن متوقعا لأن الماراثون طويل ويضم الكثير من المراحل في القائمة القصيرة كانت هناك أسماء قديرة وجديرة بالجوائز ولهم مكانة دولية ولكن الحمد لله نيل الجائزة توفيق كبير من ربنا".

وليد سيف ناقد وسينارست مصري. حصل على الدكتوراة في النقد السينمائى من أكاديمية العلوم الروسية عام 1998. وأصبح أستاذ النقد السينمائى والتليفزيونى بأكاديمية الإعلام الدولية. تولى عدة مناصب سينمائية منها: رئيس مهرجان الإسكندرية عام 2012 ومدير مهرجان جمعية الفيلم 2007 والمستشار الإعلامى لمهرجان الإتحاد الأوروبى 2006 ورئيس قصرالسينما ورئيس تحرير سلسلة مطبوعات آفاق السينما.

كتب للسينما أفلام روائية منها "الجراج" و"اغتيال فاتن توفيق" و"المشمهندس حسن"، حصل على عدد من الجوائز منها جائزة مهرجان قليبية السينمائى بتونس عن تأليف وإخراج الفيلم التسجيلي ( بدون تعليق ) إنتاج جمعية الفيلم 1986 .حصل فيلم الجراج من تأليفه على 28 جائزة محلية ودولية. كما نال شهادة تقدير من وزير الثقافة عن أدائه كمدير لقصر السينما عام 2004، وشهادة تقدير من هيئة قصور الثقافة عن مجمل أعماله 2006.