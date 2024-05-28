هل تفكّر ديانا حداد في اعتزال الفن وماذا تشترط لدخول عالم التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح أحدث أغنياتها “كل الهلا ” باللهجة العراقية، تتحضر الفنانة اللبنانية ديانا حداد لمجموعة من الأعمال الفنية التي ستبصر النور في المرحلة المقبلة، ومن بينها أغنيات متعددة وبلهجات متنوعة بين اللبناني والمصري والسعودي والمغربي، ناهيك عن روزنامة مليئة بالحفلات التي ستعلن عنها في حينها.

وحيّت ديانا حداد جمهورها المصري الذي تربطها به علاقة مودة وتقدير تجلت من خلال أغنياتها وحفلاتها التي قدمتها ونجحت فيها منذ بداياتها الفنية. وأعربت حداد عبر “القاهرة 24” عن مدى محبتها لمصر التي وصفتها بأنها “محطة مهمة جدا في نجاح مسيرة أي فنان”، واعدة جمهورها المصري بأن “أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية ستشكل مفاجأة لهم ولا سيما أنها تبدي باستمرار حرصها الشديد على تقديم الأغنية المصرية التي نجحت فيها منذ انطلاقتها الفنية”.

وكشفت “عن جاهزيتها للدخول في عالم التمثيل مع اشتراط وجود سيناريو مختلف المحتوى والأفكار التمثيلية غير المبتذلة، وأن يشكل إضافة لمسيرتها الفنية بنجاح، لأنها ترفض فكرة العمل الذي يمر مرور الكرام”، مشيرة إلى “تلقيها عروضا لأفكار ونصوص لمسلسلات وأفلام سنوياً”.

وأوضحت رداً على سؤال أنها “في حال قررت اعتزال الفن فطبعاً سيكون في العلن، علماً أنها لم تبد حاليا أي رغبة لها في اعتزال الفن”، معتبرة أنه “يجري في دمها ولاسيما أنها طموحة جداً، وكافحت وتعبت كثيراً للوصول إلى المكان الذي وصلت إليه وهي لا تزال صغيرة ولديها الكثير الكثير لتقدمه في مشوارها الفني”.