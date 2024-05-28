بمناسبة ذكرى إنزال نورماندي.. إعادة عرض Saving Private Ryan في فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعاد في صالات السينما الفرنسية عرض فيلم “سايفينغ برايفت راين” Saving Private Ryan لستيفن سبيلبرج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين، لإنزال نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية الذي يتناوله الشريط الشهير، بحسب ما أعلنت، الاثنين، شركة “باراماونت” المنتجة.

ويُعرض الفيلم في 6 يونيو بـ300 صالة سينما في فرنسا، بمناسبة إحياء هذا الحدث الذي غيّر مسار الحرب العالمية الثانية.

ويتولى توم هانكس في الفيلم دور النقيب جون ميلر، المكلّف مع مجموعته بالعثور على الجندي جيمس راين (مات ديمون) الذي قُتل أشقاءه الثلاثة في المعارك، في أعقاب المعركة الطاحنة التي خاضتها قوات الحلفاء خلال تنفيذها الإنزال على شواطئ منطقة نورماندي الفرنسية.

وتُظهر المشاهد القتالية خلال العملية الإنقاذية خلف خطوط العدو ضراوة المعارك، والخسائر البشرية الفادحة التي نجمت عن هذه العملية التي كانت محطة حاسمة في تحرير فرنسا.

أما المشهد الافتتاحي للفيلم عن معركة يوم الإنزال في 6 يونيو 1944، فصُوِّر في إيرلندا بمشاركة أكثر من ألف كومبارس، من بينهم 250 جندياً من الجيش الإيرلندي.

وحقق الفيلم عام 1998 إيرادات بلغت نحو 482 مليون دولار في كل أنحاء العالم، وحصد خمس جوائز أوسكار.