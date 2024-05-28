عرض منزل Home Alone للبيع.. سعره صادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طُرح القصر الشهير الذي شكّل موقع تصوير الفيلم الكوميدي الأيقوني Home Alone، في السوق للبيع للمرّة الأولى منذ 12 عاماً، بسعر صادم بلغ 5.25 ملايين دولار أميركي.

ويقع المنزل الذي شهد المطاردة بين “كيفن ماكاليستر” و”اللصين غير الكفوءين”، في 671 شارع لينكولن وسط ضاحية وينيتكا الفاخرة في شيكاغو بولاية إلينوي، على مساحة 9126 قدمًا مربعاً.

وتمّ بناؤه في عام 1921 على الطراز الجورجي، ويضمّ 5 غرف نوم و6 حمامات.

وأظهر فيديو حديث نشرته الشركة البائعة القصر من الخارج، تماماً كما كان عندما تُرك كيفن الصغير (ماكولاي كولكين) في عام 1990، ولكن مع تحسينات وتغييرات بالغة الرفاهية من الداخل.

وبات يضمّ ساحة رياضة وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحتى صالة سينما على أحدث طراز.

يُذكر أنّه تمّ بيع المنزل مرّتين فقط منذ إصدار الفيلم الشهير.