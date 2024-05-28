“أنا خائفة”.. بريتني سبيرز تكشف سرقة مجوهراتها من منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ادّعت المغنية الأميركية بريتني سبيرز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّها تعرّضت للسرقة في منزلها.وقالت عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”: “يا رفاق، في الواقع، لقد سُرقت كل مجوهراتي”.

وأضافت في مقطع فيديو أظهرها وهي تفتح وتغلق صندوق مجوهرات كان فارغًا: “هل ترون؟ لا يوجد شيء. حسنًا، أنا خائفة. ذهب كل شيء. لقد اختفت جميع مجوهراتي”.

وتابعت سبيرز (42 عاماً) قائلة في التعليق على الفيديو: “يمكنكم أن تروا حقيقة أنّ كل مجوهراتي قد سُرقت… من الصعب شراء مجوهرات جديدة الآن لأنني أخشى أن تختفي أيضاً”.

وأشارت إلى أنّها تشتري الآن مجوهرات “رخيصة ومزيفة” من باب الاحتياط، ولكن “من الصعب” عليها أنّ مجوهراتها الباهظة الثمن سُرقت لأنّها “صُنعت في الأصل من أجلها”.

واختتمت: “لقد اختفى صليب طفولتي الذي كنت أرتديه منذ أن كنت في الرابعة من عمري… إنّه رقيق للغاية”.

وأكّد ناطق باسم مكتب عمدة مقاطعة فينتورا لموقع “الصفحة السادسة” أمس الاثنين، عدم تلقّي الشرطة أي مكالمات في ما يتعلق بأي تقارير عن سرقة من منزل سبيرز.