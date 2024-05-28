والدة بيونسيه تكشف معاناة ابنتها في طفولتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: ربما تكون بيونسيه قد صعدت إلى القمة، لكن أقرانها في الطفولة والمراهقة لم ينظروا إليها دائمًا كملكة، وفقًا لوالدتها التي كشفت أن نجمة البوب تعرّضت لتنمّر حاد في نشأتها.

وتحدثت تينا نولز في مقابلة لمجلة “فوغ” عن ذكرياتها مع طفولة فتياتها الثلاث بيونسيه وسولانج وكيلي رولاند أثناء نشأتهن، بما في ذلك “التنمّر المفجع” الذي تعرّضت له ابنتها الكبرى.

وأكّدت الأم أنّ بيونسيه كانت خجولة جداً في صغرها، ما جعلها فريسة سهلة للمتنمرين، قبل أن تتطور شخصيتها، لتواجه مجموعة منهم حين تعرّضوا لصديقة لها.

وكانت بيونسيه ذكرت بعض وقائع التنمّر، على غرار السخرية من حجم أذنيها.

وفي سياق منفصل، حجزت المغنّية العالمية مكاناً لها في القائمة السنوية التي صدرت أخيراً عن مجلة Time، وضمّت 100 شخصية هي الأكثر تأثيراً في العالم، بعدما أثبتت قدرتها على إنجاز كلّ أعمالها الفنية والتجارية، بالإضافة إلى دورها كأمّ تعتني بطفلتها بلو آيفي.