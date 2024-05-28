أحمد حلمي.. اكتشفه شريف عرفة وشق طريقه فى الكوميديا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أحمد حلمي نجاحًا بأدواره الكوميدية خلال مسيرته الفنية والتي جعلته محط أنظار الكثيرين وأصبح من النجوم التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وتصدر الفنان أحمد حلمي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشره فيديو ظهر خلاله برفقة شاب يشبهه للغاية.

أحمد حلمي وشبيهه

وأثار أحمد حلمي الجدل بهذا الأمر وتسبب فى حيرة جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حلمي

مليونا مشاهدة لفيديو أحمد حلمي

حيث نشر أحمد حلمي فيديو عبر حسابه الرسمي على "تيك توك" حقق أكثر من مليوني مشاهدة في يوم واحد.

أحمد حلمي وشبيهه

شبيه أحمد حلمي

وظهر حلمي خلاله برفقة شاب يشبهه للغاية، حيث قدما معاً مقطعا كوميديا لجزء من فيلم "الدادة دودي" للفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحمد حلمي

وظهر الثنائي وهما يقولان "أنا مش كريم أنا كرم"، وبعدها يردد الآخر "أنا مش كرم أنا كريم"، وهو المقطع الذي قدمه الثنائي التوأم في الفيلم.

حيرة الجمهور

وقال أحمد حلمي أن الشاب الذي ظهر بصحبته، اسمه "محمد حلمي"، وأثار حيرة الجمهور إذا كان شقيق أحمد حلمي أم لا.

أحمد حلمي

حقيقة شبيه أحمد حلمي

وتم الكشف أن الشاب محمد حلمي الذي شارك إلى جوار الفنان أحمد حلمي في مقطع الفيديو، هو ابن شقيقه الراحل خالد حلمي، الذي توفي نهاية العام الماضي، بعد متاعب صحية في القلب، وتسبب رحيله في صدمة كبرى لحلمي.

أحمد حلمي

وكان أثار التشابه الكبير بين أحمد حلمي وابن شقيقه الجدل، خاصة أن الثنائي اختارا نفس المظهر وارتديا نظارة مشابهة لبعضهما البعض.



من ناحية أخري، يستعد النجم أحمد حلمي لعرض مسرحية "ميمو"، في موسم عيد الأضحى.

أحمد حلمي

نجاح ميمو فى موسم الرياض

وكان عرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

أحمد حلمي

أبطال المسرحية

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وكان دعم الفنان أحمد حلمي القضية الفلسطينية خلال مسرحيته "تييت" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي.

أحمد حلمي

قصة تيت

حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.



كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

أحمد حلمي

أبطال تيت



ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

مسيرة أحمد حلمي

وُلد أحمد حلمي في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1969 في مدينة بنها، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته المهنية عام 1993 في القناة الفضائية المصرية، لاحظه المخرج شريف عرفه في برنامج للأطفال “لعب عيال” وأعجب بمهاراته الهزلية، فاختاره لدور أساسي في فيلمه الكوميدي “عبود على الحدود” في عام 1998، حيث عمل مع علاء ولي الدين.

بعد دوره في هذا الفيلم، أصبح معروفاً على نطاق واسع كممثل كوميدي باهر من خلال أدائه المدهش وحس الفكاهة لديه، جذب انتباه الجمهور وحقق قفزة نوعية في مسيرته من خلال أدوار في أفلام مثل “عمر 2000” و “الناظر” و “السلم والثعبان” في عام 2000.

ويعتقد أحمد حلمي أن الدور الأكثر تعقيداً الذي قام به حتى الآن كان في فيلم “عمر 2000″، وخاصة المشهد الذي كان عليه أن يدفن صديقه العزيز.حلمي هو أيضاً سفير برنامج الأمم المتحدة بعنوان “الغذاء من أجل التعليم”.

زواج أحمد حلمي

تزوج من الممثلة منى زكي عام 2002 ولديه 3 أبناء: ليلي، سليم ويونس. يعتبر أحمد حلمي والده قدوة له في الحياة ويجد فيه اللطافة والحكمة، فيما يحب من عالم الفن الممثل المصري الكبير أحمد زكي، وفي الكوميديا يُعتبر عادل إمام وسمير غانم المفضلين لديه.

إصابته بالسرطان

أصيب الفنان أحمد حلمي بمرض السرطان في الظهر وقام بإجراء عملية استئصال للورم في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ أحمد التمثيل من خلال التلفزيون في مسلسل “ناس ولاد ناس” عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفي، ولكن بعد المسلسل انقطع حلمي عن الوسط الفني بسبب تأديته الخدمة العسكرية ليعمل بعد ذلك فترة مهندس ديكور ثم مخرجاً لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، وتجعله الصدفة مذيعاً، بعد أن اختارته سناء منصور ليقدم برنامج أطفال كان يعرض فكرته وهو برنامج “لعب عيال”، الذي حقق نجاحاً لافتاً، ما دعا المخرج شريف عرفة ليختاره لفيلم “عبود على الحدود” عام 1999 ليكون أول فيلم سينمائي له ونقطة التحول في حياته.

الناظر

توالت المشاركات بعد ذلك في أفلام مثل “ليه خلتني احبك”، و”الناظر”، و”عمر 2000” والذي يعتقد حلمي أنه الدور الأكثر تعقيداً الذي قام به حتى الآن وخاصة المشهد الذي كان عليه أن يدفن صديقه العزيز.

بالإضافة إلى “السلم والثعبان”، و”55 إسعاف” و”رحلة حب”. ونال حلمي أدوار البطولة بعد ذلك في أفلام عدة، مثل “ميدو مشاكل” و”سهر الليالي” والذي حصل على جائزة عن دوره فيه من مهرجان دمشق السينمائي.

زكي شان

استكمل حلمي مشواره في عالم السينما من خلال أفلام “صايع بحر”، “زكي شان”، “جعلتني مجرماً”، و”مطب صناعي”، و”ظرف طارق”، و”كده رضا” و”آسف على الإزعاج” الذي حصل عن دوره فيه على جائزة المركز القومي للسينما وكذلك جائزة أخرى عن الفيلم نفسه من المهرجان القومي للسينما، ومن أفلامه عام 2009 “1000 مبروك”، وعام 2010 “عسل أسود”، وعام 2011 “بلبل حيران”، وعام 2012 “اكس لارج” وعام 2013 “على جثتي” وعام 2014 “صنع في مصر”.

كما شارك حلمي في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها “السندريلا”، و”لحظات حرجة”، و”الجماعة”، وشارك أيضًا في مسرحية “حكيم عيون”.

نجاح إكس لارج

تربع النجم المصري أحمد حلمي بفيلمه الجديد «إكس لارج» عام 2012 على عرش الإيرادات في الموسم السينمائي بتحقيقه إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه.

مسلسلات إذاعية

شارك أيضًا في بعض المسلسلات الإذاعية مثل: صلاح الخير، ويا خميس يا جمعة، واطلبيني من بابا، ويا أنا يا أنتي، وعايش بطولة، وجرى إيه يا عمر، وزكي لاكي، وأزمة نفسية، واحنا صغيرين اوي يا ماندو، ومين معايا.

وكان آخر أعماله مسلسل “لف وإرجع تاني ” عام 2020، مسلسل “الاختيار 2: رجال الظل ” عام 2021.

جوائز حلمي

حصد أحمد حلمي خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الجوائز نذكر منها: جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق الدولي، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان البينيال في باريس، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان الكاثوليكي السينمائي، وجائزة أحسن ممثل كوميدي، وأوسكار السينما العربية، وجائزة تكريم في مهرجان المسرح العربي، فضلًا عن جائزة بمهرجان تطوان بالمغرب.