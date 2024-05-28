بعد اعتزالها الفن.. عزة لبيب تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نفت الفنانة عزة لبيب، ما تردد حول تدهور الحالة الصحية لـ النجمة ليلى طاهر، معقبة: "صحتها كويسة جدًا وبتروح جمعيات خيرية وبتخرج مع أصحابها وبتروح النادي وعايشة حياتها الاجتماعية كويس".

وأضافت لبيب في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنانة ليلى طاهر تمارس حياتها بشكل طبيعي، متابعة: "الإشاعات اللي بتخرج عنها دمها تقيل وبتزعلها جدًا".

وتابعت: "ليلى كانت أجرت عملية جراحية تغيير مفصل من عامين والحمد لله دلوقتي بقت بتمشي عادي وبتنزل وتمشي".

وحول قرار اعتزال الفنانة ليلى طاهر، أوضحت عزة لبيب: "قرار اعتزال ليلى نهائي ولا توجد نية لديها للرجوع فيه، وهي لا تمانع في الحديث للمداخلات التلفزيونية وترفض الظهور".

وفي ديسمبر العام الماضي، أعلنت النجمة ليلى طاهر اعتزالها الفن والتمثيل، في أحد المدخلات التلفزيونية.

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