تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "جولة ميم المملة" في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

فاز الفيلم الوثائقي جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر بتنويه خاص للإنسانية والاستمرارية من لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة (أوسا) الذي أقيم في الفترة من 23 إلى 25 مايو في العاصمة الروسية موسكو.

المهرجان مخصص لذكرى الشاعر الروسي الشهير أندريه فوزنيسينسكي وزوجته وملهمته زويا بوغسلافسكايا، روائية وكاتبة مقالات ومؤلفة لبعض أكبر المشاريع الثقافية في روسيا وعلى المستوى الدولي. يركز OSА على أفلام عن الشعر والفن والتاريخ والذاكرة.

وسابقاً، شهد فيلم جولة ميم المملة عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما عُرض في مهرجان عمان السينمائي الدولي ومهرجان قابس سينما فن و نال تنويه خاص من لجنة التحكيم. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج هند بكر، ومدير التصوير تامر نادي، ومونتاج بيتر عادل. وتتولى MAD World مبيعات الفيلم عالميًا بينما تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات داخل العالم العربي.

"جولة ميم المملة" تقترب المخرجة هند بكر من عزلة الكاتب محمد حافظ رجب، بائع اللب والسوداني علي الرصيف بمحطة الرمل بالإسكندرية، الذي أصبح من أهم كتاب القصة القصيرة في جيل الستينات، حيث يعيش حافظ رجب في عزلة فرضها علي نفسه منذ أكثر من ثلاثين سنة، داخل شقته المتواضعة بمنطقة الورديان بالإسكندرية.