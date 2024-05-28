بعد قليل.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ بعد قليل مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشهد المؤتمر الصحفي حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع، بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.

وقال خالد حميدة مؤسس شركة ديجيتايزد المسئولة عن المشروع إنه سيتم الكشف عن طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد صاحب فكرة مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في تصريحات صحفية، على أن جميع النجوم المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيا.

وأشار حميدة إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبدالباقي، صلاح عبدالله، لطفي لبيب وغيرهم.



وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.