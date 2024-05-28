صدقي صخر يقدم "بودكاست: كلام عائلي" قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان صدقي صخر علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الإعلان التشويقي لبودكاست بعنوان (كلام عائلي) والذي يعتبر أول تجربة تقديم لصدقي صخر. وعلق على الفيديو " كلام عائلي، من القلب عن العيلة من وادي دجلة".

كلام عائلي، بودكاست يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية ويتكون الموسم الأول من ١٢ حلقة تعرض قريبا.

ومؤخراً شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية، هي: كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة أون ومنصة شاهد ومسلسل فراولة على قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار.

مسلسل كامل العدد + ١ بطولة: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

مسلسل لانش بوكس، عمل مأخوذ عن فورمات أجنبي، بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.