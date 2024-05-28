صور جديدة من كواليس تصوير فيلم السيرة الذاتية "Michael" يعرض 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل الشاب جعفر جاكسون ابن شقيق أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون تصوير مشاهده من فيلم السيرة الذاتية المرتقب "Michael" استعدادًا لعرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي في شهر إبريل 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من كواليس التصوير والتي ظهر خلالها "جعفر" الذي يجسد السيرة الذاتية لعمه "مايكل جاكسون" وهو يقوم بأداء أغنية "Thriller" أحد أشهر أغاني "مايكل جاكسون" والمستوحاة من أفلام الرعب حيث يقوم "جاكسون" بقيادة عدد من الممثلين في هيئة جثث بعثت للحياة ويؤدون عدد من الرقصات التي لاقت استحسان من قبل محبي مايكل جاكسون وقت طرحها لأول مرة عام 1983.

ويقوم ابن شقيق "مايكل جاكسون" بتجسيد السيرة الذاتية للراحل على شاشة السينما ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود منهم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

ويتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

ويشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان الذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

وسيعطي الفيلم المشاهدين صورة متعمقة للرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب، وسوف يحيي عروض جاكسون الأكثر شهرة لأنه يعطي نظرة مستنيرة على العملية الفنية للفنان وحياته الشخصية، ويبقى أن نرى كيف يمكن للقصة أن تعالج مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي واجهها جاكسون خلال المراحل الأخيرة من حياته. قام بتسوية دعوى قضائية خارج المحكمة، وفي قضية لاحقة منفصلة، تمت تبرئة تهم التحرش الجنسي بالأطفال في محاكمة انتهت في عام 2005 وفقًا لموقع "Screendaily".

يذكر أن المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا أعلن مؤخرًا عن تعاونه من جديد مع النجم الأمريكي دينزل واشنطن بفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويًا بأكثر من فيلم سينمائي أبرزها فيلم الدراما "Training Day"، وسلسلة أفلام الأكشن "The Equalizer".

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