شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وبشرى وصفاء الطوخي أول حضور مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل النجم محمود حميدة والفنانة بشرى، والفنانة صفاء الطوخي، والفنان محمد علي رزق، والفنان أحمد شاكر لأحد فنادق القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي.

وكان قد صرح خالد حميدة المسئول عن المشروع إنه سيتم الكشف عن طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

‎وأكد صاحب فكرة مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في تصريحات صحفية، على أن جميع النجوم المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيا.

‎وأشار حميدة إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.



‎وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.