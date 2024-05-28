شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين لـ عمرو دياب: مش واخدين بالنا إن الأغنية هتتشال من الألبوم فى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين صورة مع الهضبة عمرو دياب، من كواليس التحضير لأغنية جديدة، ومازح الهضبة قائلا: "أنا وعمرو دياب واحنا عاملين مش واخدين بالنا إن الأغنية اللي بتتسجل هتتشال من الألبوم في الآخر".



عمرو دياب وخالد تاج الدين

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهى "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس و"بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

كما يضم الألبوم "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و"معرفش حد بالاسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

و"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

و"الكلام ليك أنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. و"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك" وغيرها، وقدّم لـ محمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.