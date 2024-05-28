إيدي ميرفي يعود بدور الشرطي “أكسيل فولي” على “نتفليكس”.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود النجم الكوميدي الأميركي، إيدي ميرفي، مجدداً، إلى شخصية «أكسيل فولي» الشرطي في شرطة بيفرلي هيلز، لتقديم قصة مليئة بالحركة والأكشن والأبوة، في الفيلم الجديد «شرطي بيفرلي هيلز: أكسيل فولي»، وهو الجزء الرابع من هذه السلسلة الشهيرة، والذي أعلنت منصة «نتفليكس» عن عرضه الأول يوم الثالث من شهر يوليو المقبل.

الفيلم مأخوذ عن شخصيات من تأليف: دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، ووضع السيناريو والحوار للفيلم، كلٌّ من: ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن، ويخرجه مارك مولوي. يشترك فيه إلى جانب إيدي ميرفي، الفنانون: جوزيف جوردون ليفيت، وتايلور بيج، وجدج رينهولد، وجون أشتون، وبول ريزر، وبرونسون بينشوت، وكيفن بيكون.

تبدأ حكاية الفيلم، حينما يتولى المحقق الشهير «أكسيل فولي» (إيدي ميرفي)، قضية جديدة بعد غياب يقرب من 30 عامًا، وذلك عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، حيث يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، ويتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت)، وبعض الأصدقاء القدامى، مثل: بيلي روز وود (جدج راينهود)، وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

جوائز أيدي ميرفي:

إيدي ميرفي (63 عاماً)، كوميديان وممثل أفلام وسيناريست، وممثل تلفزيوني، وممثل صوت، ومغنٍّ، ومنتج ومخرج أفلام، وحاصل على جائزة «غولدن غلوب 2006»، بفئة أفضل دور مساعد عن فيلم «Dreamgirls»، كما نال عن نفس الدور جائزة أفضل ممثل، التي تقدمها نقابة ممثلي الشاشة. والعام الماضي 2023، نال جائزة «سيسيل بي ديميل»، أرفع جوائز «غولدن غلوب» الشرفية، وذلك عن إسهاماته البارزة في عالم الترفيه.

بدايات إيدي ميرفي:

بدأ ميرفي تقديم عروض كوميدية (ستاند أب كوميدي) في مدينة نيويورك منذ مراهقته، وكان في التاسعة عشرة من عمره فقط؛ عندما انضم إلى فريق عمل برنامج «ساترداي نايت لايف» عام 1980، وسرعان ما أصبح أفضل ممثل في البرنامج، وابتكر شخصيات لا تُنسى، مثل «مستر روبنسون»، وهو محاكاته الساخرة لمضيف برامج الأطفال السيد روجرز.

في سياق مختلف، يواصل ميرفي تصوير أحدث أفلامه، الذي يحمل عنوان «The Pickup»، مع النجمَيْن: بيت ديفيسون، وكيكي بالمر. وتتكتم الشركة المنتجة للفيلم، الذي يخرجه تيم ستوري، والمقرر صدوره في صيف العام المقبل، على تفاصيل القصة، إلا أن معظم وسائل الإعلام العالمية تتوقع أن ينتمي الفيلم لأفلام الحركة والكوميديا، التي يشتهر بها ميرفي.