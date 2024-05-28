عاصي الحلاني يطرح “عالدحية”.. “جايكم أبو الوليد بصلي الرشاش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أحدث أغنياته بعنوان “عالدحية” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

وجاءت أغنية “عالدحية” بقالب غنائي شعبي باللهجة الأردنية من كلمات رامي يوسف وألحان وتوزيع طوني صابا، واختار عاصي الحلاني إصدارها بفيديو ممنتج لمجموعة من صوره مرفقة بكلمات الأغنية.

ويقول عاصي الحلاني في كلمات الأغنية: “عالدحية وعالدحية قلبي ماحب الا هي بنية مزيونة ونشمية تستاهل خدم وحراس… يا قليبي ندرا علي لو ربي يعيشني ١٠٠ ما ببدلك باي بنية وما خونك حتى باحساسي”.

فور صدورها، حققت الأغنية رواجاً واسعاً كما تصدّرت الترند في عدد من البلدان العربية ومنها لبنان والأردن والسعودية والمغرب وغيرها.

من جهة ثانية، يستعد عاصي الحلاني الحلاني لطرح أغنية أخرى بعنوان “العين عليه” بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأغنية “العين عليه” هي باللهجة المصرية، وستصدر على طريقة الفيديو كليب من إخراج رودينا حاطوم وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.