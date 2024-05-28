أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة دعم لـ محمد رمضان.. هل انتهى الخلاف بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء خلافاته مع الفنان محمد رمضان، والتي استمرت سنوات بسبب سخريته من الأخير عقب طرحه أغنية “نمبر 2” والتي اعتبرها الجمهور رداً على أغنية رمضان “نمبر 1” ولكن بأسلوب ساخر.

ونشر الفيشاوي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من الحفل الذي أحياه رمضان في نهائي بطولة أبطال أفريقيا بين “الأهلي” و”الترجّي”، حرص من خلاله على تشجيعه، وهو ما دفع العديد من الجمهور للسؤال عمّا إذا كان ذلك توطئة لانتهاء الخلاف بينهما.

وكتب الفيشاوي معلقاً على الفيديو: “goog luck bro ,that’s great step”، “حظاً سعيداً يا صديقي… إنها خطوة عظيمة”.

وبدأت أزمة رمضان والفيشاوي عندما نشر الأخير عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” فيديو لرمضان وهو داخل حمّام السباحة ويمسك بمشروب مرسوم عليه صورته ومطلي بالألماس، ووضع أغنية “أنا مش عارفني” للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في خلفية الفيديو، ولم يعلّق بأي كلمات… لذا رأى البعض أنه يسخر منه وذلك بعد سلسلة الخلافات التي حدثت بينهما الفترة الماضية، على خلفية طرح الفيشاوي أغنية راب تحمل اسم “نمبر 2″، وقال إنها موجّهة لمحمد رمضان بسبب كلمته الشهيرة “نمبر وان”، ليردّ عليه الأخير قائلاً: “أحمد الفيشاوي بيقول إنه نمبر 2، يبقى كيف يتحداني وهو بيثبت أمام العالم كله بإنه ذلك!”.