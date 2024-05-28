دوللي شاهين : حاولت الانتحار 20 مرة وفشلت وهربت من المنزل وعمري ١٢ عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة دوللي شاهين "إن العباية البلدي التي اشتهرت في الأعمال الفنية سواء سينمائية أو غنائية مش بتاعة نانسي عجرم ولا بتاعة دوللي شاهين دي خاصة بالفنانة هند رستم.



وأكدت دوللي شاهين خلال لقائها في برنامج “حواديت الناس” مع الاعلامية يمني بدراوي أن الفنان محمد رمضان حر في توصيف نفسه بنمبر وان قائلة : "اي حد شايف نفسه نمير وان فهو حر".

وشهدت الحلقة اول ظهور للطفلة نور ابنة الفنانة دوللي شاهين، بصحبة والدتها في لقاء تليفزيوني.

وأشارت دوللي شاهين إلى أنها البنت الوحيدة لأسرتها، ولأنها عاشت دور الولد حتى الثانية عشر من عمرها، مؤكدة أنها وهي طفلة كانوا يتعاملون معها كولد شعرها شعر ولد وأيضا ترتدي ملابس اولاد، وهذا الأمر لم يقتصر فقط على أسرتها بل كان في المنطقة التي تقطن بها، ويعود ذلك لان والدها "مكنش عاوز بنات".

واضافت دوللي شاهين ضاحكة انها كانت بلطجية المنطقة بسبب تركيبة شخصية الواد في حياتها والتي كانت تسيطر عليها في مرحلة طفولتها، مشيرة إلى أنها اشتغلت في أعمال كثيرة ومتنوعة "سكرتيرة ومحلات ملابس ومحلات جاليري وغيرها"، حتي قررت أن تخوض تجربة الغناء، وهذا الأمر كان سبب حدوث الأزمة التي حصلت بينها وبين والدها.

وتابعت دوللي انها هربت من البيت وكان عمرها 12 سنة، وأن اول عريس تقدم لها قام والدها وزوج خالتها بطرده، مؤكدة أنها حاولت الانتحار حوالي 20 مرة، وأن والدتها منعتها من دخول المستشفي خوفا من معرفة والدها بمحاولة الانتحار.