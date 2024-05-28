جون كوزاك يرد على باسم يوسف بعد حذف فيديو أكاذيب الكيان الصهيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الممثل الأمريكي جون كوزاك على تعليق نشره الإعلامي باسم يوسف خلال الساعات القليلة الماضية بشأن حذف إدارة تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو كشف خلاله عن أكاذيب الكيان الصهيوني وذلك عبر حساب "كوزاك" الرسمي على "X".

وأعاد "كوزاك" نشر تعليق باسم يوسف على حذف مقطع الفيديو وعلق عليه: "إنها الحقيقة".

وتحدث "باسم يوسف" عن تعنت إدارة "ميتا" التابعة لمالكه مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج وقيامها بحذف صور ومقاطع فيديوهات تشكل إدانة للكيان الصهيوني وتجاهله قرارات محكمة العدل الدولية ومواصلة قصف مدينة رفح وسط استشهاد الآلاف من العائلات الفلسطينية.

ونشر "باسم" منشور عبر حسابه على "X" أوضح خلاله تفاصيل ما حدث قائلا: "ليس فقط ميتا، لأشهر وهم يقومون بحذف المنشورات منها فيس بوك وانستجرام وحتى "X" الذي يدعي مالكه إيلون ماسك حمايته لحرية التعبير، إلا أن كل هؤلاء يقومون بالتشويش لصالح إسرائيل".

ويواصل "جون كوزاك" مهاجمة الكيان الصهيوني وكان من أول المشاهير الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وشن هجومًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تجاهله ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن جون كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

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