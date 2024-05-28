شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تجتمع مع إيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون بعد جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جورى بكر لأسرة مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، حيث تقدم جورى أحد الأدوار الرئيسة فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ومقرر بدء تصويره الشهر المقبل.

وتجتمع جورى بكر وإيمان العاصى فى مسلسل برغم القانون للمرة الثانية بعدما شاركا سوياً في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وجسدت جوري بكر خلال العمل شخصية وداد التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب طبيعتها الشريرة.

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت جورى بكر فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، و بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.