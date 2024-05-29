"ديزني" تطرح البوستر الرسمي لفيلم "Moana 2" استعدادًا لعرضه نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "ديزني" عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Moana" ترويجًا واستعدادًا لطرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 28 نوفمبر المقبل.

ونشرت "ديزني" بوستر الفيلم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" وعلقت: "المحيط يناديها مجددًا، استمتعوا بالإعلان الرسمي لفيلم موانا 2 الليلة وشاهدوا الفيلم فقط في السينمات في 28 نوفمبر 2024".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر عن بدء التحضير نسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة وسيقوم ببطولته النجم الأمريكي ذا روك والذي قام بالأداء الصوتي لشخصية "ماوي" بأحداث الفيلم والمقرر عرضه خلال عام 2025 وفقًا لموقع "IMDB".

وعرض الجزء الأول من فيلم "موانا" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية تخطت النصف مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون، لتستغل "ديزني" نجاح الفيلم وكشفت عن عدة مشاريع منها تحويله لنسخة واقعية إلى جانب مسلسل تلفزيوني المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ديزني تستعد لعرض عدد من إنتاجاتها خلال العام الجاري أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والمقرر عرضه نهاية شهر يوليو المقبل.

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