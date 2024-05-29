بشرى: مشروع رقمنة تاريخ الفنانين لا يرتبط بنجومية أو أجر الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهد المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع، بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.

وحضر المؤتمر الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين والفنانة صفاء الطوخي والفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة داليا البحيري والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أحمد الفيشاوي.

وأكدت الفنانة بشرى في كلمتها، على أهمية رقمنة تاريخ الفنانين بالأخص الراحلين الذين قدموا أعمال هامة ومؤثرة في تاريخ الفن المصري، مضيفة: "الأستاذة الكبار اللي اشغلنا معاهم ليهم حق علينا نتذكرهم ونفتكرهم".

وأضافت أن مشروع رقمنة تاريخ الفنانين ليس مربط بتاريخ أو نجومية أي فنان أو الأجر الذي يتقاضاه في الأعمال الفنية، ولكنه مرتبط بالفن المصري، وله علاقة بأي شخص عمل في مجال الفن ولديه ذاكرة ورقية قبل أن تكون الأعمال موجودة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وأوضحت أن مشروع رقمنة غير هادف للربح ويعمل بالجهود الذاتية، ولابد من توثيق مشوار الفنانين الفني بشكل راقي، متابعة: أرجو نهتم بأنفسنا وبمشوارنا الفني اللي تعبنا وشقينا فيه".

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبدالباقي، صلاح عبدالله، لطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف هذه المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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